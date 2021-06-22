Відома українська актриса Ірина Кудашова, зірка серіалу "Школа", поділилася своєю радістю

Ірина Кудашова стала дуже популярною після виходу серіалу "Школа". Зараз її кар'єра набирає обертів.

Як пише Politeka.net, в новому пості Кудашова поділилася тизером нового проекту, в якому знялася.

«Я шалено чекала початку зйомок і нарешті можу ділитися з вами радісною новиною! У нас неймовірний акторський склад, Історія до глибини душі жива, зворушлива, моментами смішна. Але головне - дуже справжня і щира", - поділилася актриса.

Шанувальники Кудашової в захваті від такої новини.

"Богиня Інстаграма😍 😍 😍», «Моє Малятко», «найкраща», «мені вже шалено подобається і дуже цікаво», «Шикарно», «Ти така молодець ❤️ пишаюся тобою», «найкрасивіша актриса», «Талановита», «Люблю тебе до божевілля», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Кудашова розповідала, що зараз настільки захоплена роботою, що навіть не планує відпочивати влітку.

«Я настільки кайфую від професії, що мені взагалі не хочеться робити перерви від знімальних майданчиків. Кожен день ти різна. У різних ситуаціях. З різними людьми. Начебто проживаєш 2 життя. Свою і персонажа», - говорила вона.

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