Танцівниця Ілона Гвоздьова показала миле фото і поділилася своїми враженнями після відвідування премії "Blogger Awards"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі миле фото на якому з'явилася в стильному образі, а в підписі до нього розповіла про премію "Blogger Awards", на яку була запрошена.

На новому знімку Ілона відображена в красивій локації заміського комплексу, де проходила вечірка, вона присіла на рожевий трон і витончено позує фотографу. Для заходу танцівниця вибрала по дрес-коду елегантний світлий костюм, який доповнила чорними босоніжками і невеликою темною сумочкою.

У підписі до фотографії Гвоздьова розповіла, що їй не все сподобалося на цій вечірці, особливо насторожили деякі організаційні моменти.

"Премія "Blogger Awards" цікаво, несподівано і занадто спірно! Вперше я була запрошена на подібний захід, а також була в списку однієї з номінацій! Зараз я не буду обговорювати список номінантів і переможців, так як не мені про це судити, адже все було чесно і прозоро, як кажуть, але організація залишає бажати кращого! Місце проведення - заміський клуб "Адмірал" м. Ірпінь (шикарний комплекс, відмінна територія, але брудний басейн, дуже довге обслуговування, купа сміття і жодної урни в місці проведення вечірки, склалося таке враження ніби нас там не особливо і чекали).

Шведський стіл - спасибі звичайно спонсорам заходу за їжу, а саме суші, бургери, fresh-salad і торт, але, мабуть, наш народ не вміє чекати або був занадто голодний, тому як бідні хлопці навіть не встигали викладати їжу на лінію столу, все зміталося за секунду, було багато безкоштовного алкоголю, але при цьому не було безкоштовної води і лимонаду, чай / кава, хоча немає, був - продавали за рогом за 50 грн", - написала зірка і продовжила розповідати про те, що їй сподобалося і не сподобалося на цьому заході.

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