Відома українська ведуча і зірка "Фабрики Зірок-3" Тетяна Воржева вразила пікантними кадрами

Знаменитість, завдяки своїй яскравій зовнішності прославилася як "українська Анджеліна Джолі", але красуні це не втішно, адже вона хоче бути сама собою. Зараз співачка активно веде соціальні мережі, де постійно публікує цікавий контент.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася новим постом. Тетяна Воржева позувала перед камерою в купальнику, приймаючи різні пози.

"О молодість! Молодість! Тобі немає ні до чого справи, ти начебто володієш усіма скарбами Всесвіту, навіть смуток тебе тішить, навіть печаль тобі до лиця, ти самовпевнена і зухвала, ти кажеш: я одна живу - дивіться! А у самої дні біжать і зникають без сліду і без рахунку і все в тобі зникає, як віск на сонці, як сніг... і, може бути, вся таємниця твоєї принади полягає не в можливості все зробити, а в можливості думати, що ти все зробиш...» - додала вона цитату Тургенєва.

"Ох і киця", - прокоментували кадри в мережі.

Раніше Тетяна похвалилася формами в маленькій чорній сукні з відкритими плечима.

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