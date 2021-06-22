Учасниця популярного шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха вийшла заміж за свого нареченого Луї, з яким раніше розлучилася
Як повідомляє Politeka.net, відповідний пост з'явився на сторінці проекту «Зоряний шлях» у соцмережі "Instagram".
У 2016 році Віка Маремуха познайомилася з французом про ім'я Луї, з яким у неї зав'язався бурхливий роман. У 2019 році в Парижі наречений запропонував своїй коханій зіграти весілля і та погодилася. Однак за останній рік пари було багато сварок і розбіжностей, які в підсумку призвели до розриву.
"Втім, зрозуміли, що не можуть один без одного. Пара довела-іноді ще один шанс може врятувати любов. Вітаємо подружжя і бажаємо безмежного сімейного щастя", - йдеться в повідомленні.
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Після розриву минулого року Маремуха розповідала, що рішення далося їм непросто. За словами Вікі, вони ходили до психологів і довго намагалися врятувати стосунки, проте все ж виявилися занадто різними, через що обидва страждали.
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