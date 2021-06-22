Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька разом з дружиною Володимира Остапчука Христиною засвітилася в компанії красенів

Як пише Politeka.net, популярний український блогер Кирило Скачков в Instagram здивував новою публікацією. Молодий чоловік опублікував фотографії, на яких був разом з Олександрою Зарицькою і Христиною Горняк, а також з ще одним чоловіком. На другому фото Кирило вже зробив спільне Селфі з Зарицькою.

"Команда. Люблю їх", - написав блогер.

Христина і Олександра відразу прокоментували фото, поставивши безліч червоних сердечок.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Кращі", "завдяки твоїй посмішці мій день став кращим", "Нічого собі", " Саша як завжди спокуслива. Кирило, ви кращі. Обожнювати".

Повідомлялося, що вокалістка групи Kazka Олександра Зарицька збентежила розкішним образом і довгоочікуваним оголошенням.

Так, дівчина повідомила про прем'єру пісні" Красива серцем", зробивши відповідний пост в Instagram. Ця композиція стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко « - адаптації всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату» Betty la fea «або» Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою.

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