Мама Дана Балана, молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан показала свою матір
Як передає Politeka.net, в Instagram Людмила опублікувала фото бабусі Дана Балана. На знімку позувала сива, акуратно одягнена жінка, яка ледве помітно посміхалася.
"Як розцвіла мамина посмішка після того, як я пішла з нею в перукарню! Коли мама посміхається, в моїй душі стільки спокою", - підписала фото жінка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Здоров'я вашій мамі", "Насправді нам, дівчаткам, не так і багато треба для щастя!", "Красуня! Довгих років життя їй!", "Ось звідки у вас така приголомшлива генетика. Мама ваша красуня!", "Яка красива мама, здоров'я і радості побільше", - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що сама Людмила в свої 63 роки виглядає просто приголомшливо. Ефектна блондинка тримає себе у формі і абсолютно не збирається старіти.
Раніше ми писали, що в Мережу потрапили рідкісні кадри Людмили з її чоловіком і батьком Дана Міхаєм Баланом. У коментарях шанувальники стали обговорювати, що Дан дуже схожий на свого батька. Як відомо, батько музиканта є дипломатом. За свою кар'єру він був послом Республіки Молдова в Греції, Кіпрі та Ізраїлі.
Нагадаємо, що мама Дана Балана в короткій сукні вразила кадрами з весілля: "Я здійснила довгу подорож...".
Також Politeka писала, що щасливий Балан в чорному костюмі зворушив фанатів новим образом: "з віком став красивішим і...".
А ще Politeka повідомляла, що Дан Балан порадував свою улюблену блондинку розкішним букетом:"Красива жінка".