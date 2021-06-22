Екс-учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" зробила операцію зі збільшення грудей

Як передає Politeka.net, блогерка Надін Медведчук, яка прославилася після участі в популярному шоу, вирішила збільшити бюст. Про операцію вона розповіла у себе в Instagram. Дівчина повідомила, що хірургічне втручання пройшло успішно.

Надін збентежила своїх шанувальників, поділившись кадрами з операційної. Також блогерка показала фото вже після операції, де вона в тугому корсеті сиділа на кушетці.

"Я зробила груди! Дякую за успішну і легку операцію лікарю Юрченку. Причину і деталі розпишу в наступній публікації", - поділилася своїми переживаннями Медведчук.

У коментарях шанувальники стали обговорювати рішення дівчини. Одні привітали Надін, а інші розкритикували її вибір.

"Юхуууу, крихітка, вітаю тебе! Кайфуй від себе щомиті!", "Свої були норм», "заміж не беруть", "Але у вас були гарні груди) навіщо?", "Жінки, дівчатка цінуйте Богом дане здоров'я", "тому що повторюєте за Стужук", "Краще б ви зробили ніс", "Теж подумала, а навіщо, якщо у вас своя була бомбезна?",- пишуть користувачі Мережі.

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