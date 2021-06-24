Популярна українська співачка Настя Каменських показала, якою спокусливою жінкою може бути, в рамках просування своєї пісні

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Він виявився присвячений пісні "Червоне вино", яку Каменських випустила не так давно. Співачка вирішила краще розкрити настрій композиції, поділившись атмосферними кадрами.

Так, на короткому відео Настя з незвичним для неї чубчиком показала, як чуттєво стискає в руці гроно стиглого винограду. По руці співачки тут же починає текти сік, який Каменських млосно злизує, демонструючи свої навички спокушання.

У підписі до цих кадрів співачка вирішила поговорити про жіночі якості.

"Жінка. П'янить, спокушає і розбурхує. Як червоне вино. Неможливо встояти. Неможливо не піддатися", - пише зірка.

Шанувальники Насті не змогли пройти повз такого поста, не засипавши співачку захопленими коментарями.

"Ох і спокусниця", "шикарна жінка", "так стильно під ретро", "Клеопатра", "з серіалу Дика троянда!", "Жах! Який наліт на язиці. Бігом до лікаря, здавати аналізи!", "Красиво. Відразу виноградика захотілося", "ви неправильно виноград їсте", "Боже! Як смачно і красиво", "Настя вагітна?", "Дуже тут схожа на Моніку Белуччі", "Ах, Настя! Гаряча іспанська жінка", "з мови можна сказати, що нездоровий шлунково - кишкового тракту ( з боків яскраво виражені відбитки зубів, відзначається білий наліт", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських в міні-шортиках дісталося за зовнішній вигляд на прогулянці з подругою: "Настя, який у вас розмір...".

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