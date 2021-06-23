Дівчина зазвичай не розповідає про особисте життя

Дочка "мами Вєрки Сердючки" Інни Білокінь показала романтичне фото зі своїм обранцем

Як відомо, популярну українську артистку Вєрку Сердючку всюди супроводжує її мама. І якщо виконавець ролі Сердючки Андрій Данилко добре відомий широкій публіці під своїм ім'ям, то актрису Інну Білокінь, яка грає його маму на сцені, знають далеко не всі.

53-річна артистка живе в Полтаві зі своїм чоловіком, Олегом Білоконем. Про її особисте життя відомо небагато. Однак, в ЗМІ просочилася інформація про те, що пара володіє розкішним особняком і займається бізнесом з розведення собак.

У Білоконь також є 22-річна дочка Яна. Свого часу дівчина закінчила комерційний коледж, після чого вирушила на навчання до Польщі, де і живе зараз. У юної красуні є своя сторінка в Instagram, на якій вона час від часу ділиться свіжими фото.

Останній знімок Яна опублікувала 12 червня. На фото вона позує в святковому образі. На ній романтичне плаття, а волосся красуні укладене акуратними локонами.

Втім, Яна на знімку не одна. Дівчину міцно притискає до себе молода людина, а Яна чуттєво цілує свого обранця.

Варто відзначити, що точної інформації про коханого яни немає, проте в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що як мінімум з 2018 року дівчина зустрічається з хлопцем на ім'я Фран Барсело.

Також відомо, що в 2020 році у Яни народилася дочка. Втім, дівчина явно не поспішає присвячувати громадськість в подробиці свого особистого життя.

Нагадавши, мама Сердючки здивувала рідкісним фото з чоловіком і красунею донькою: «Так схожа на...».

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