Відома українська співачка Злата Огневич, яка стане головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка", поділилася своїми секретами для першого побачення

Не так давно стало відомо, що 35-річна Огневич займеться пошуками своєї другої половинки на популярному шоу, яке раніше вже допомогло актрисі Ксенії Мішиній знайти свою любов. Напередодні шоу Злата вирішила поділитися на своїй сторінці в Instagram незвичайними лайфхаками на тему романтики.

Так, зірка розповіла дівчатам, як точно домогтися того, щоб хлопець більше не став кликати на побачення.

"Ось кілька лайфхаків від мене, як потрібно себе вести на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити його останнім:



💘 захоплююче розповідати про своїх колишніх, Вашому першому поцілунку у всіх гарячих подробицях!

💘 заспівати йому пісеньку "Santa baby", в якій дівчина просить подарувати колечко від Тіффані, кабріолет 54-го, яхту, платиновий рудник. При цьому мило посміхатися і говорити: "Це моя улюблена пісенька"

💘 називати його пупсик, солодкий, кошеня, щоб чули інші

♪ голосно сміятися, легко підхрюкуючи

💘 позичити гроші", - з гумором написала Огневич.

Цей пост вона супроводила власним фото, на якому позувала в розкішному образі. На ній колишнє коротке бежеве плаття з напівпрозорої легкої блузою і корсетом поверх.

Шанувальниці оцінили пост зірки і почали ділитися власними лайфхаками.

"Говорити про весілля і знайомство з батьками", "Злата, ви неймовірно красива", "наречена", "з такою дівчиною я сходив би на побачення", "Чогось я передумав вас на побачення кликати", - пишуть люди.

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