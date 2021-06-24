Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко викликала фурор несподіваним перевтіленням

Як відомо, у 38-річної зірки, майстра комедійних ролей, за плечима десятки теле- і кінопроектів, а також робота в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Особливу популярнось Вікторія отримала, коли в 2015-му стала виступати на сцені гумористичної програми "Дизель шоу". Зараз рудоволоса красуня на піку популярності та регулярно радує 200 тисяч своїх підписників в Instagram яскравими кадрами.

У своєму новому пості Булітко постала в розкішному образі - в ретро-стилі Pin-Up (зародився в Америці в 30 роках, але свого розквіту отримав ближче до 40-50-х, відрізняється зображенням красивої, часто напівоголеної, дівчини в пишній сукні або коротеньких шортах з топом, пеньюарі або купальнику, з ідеальними зачіскою і макіяжем), передає Politeka.net.

Так, Вікторія позувала в червоному пеньюарі на тонких бретельках і чорній мереживній білизні, доповнивши лук косинкою у великий горошок і великими сережками. Актриса перевіряла чи є вода в крані, демонстративно подивившись кудись убік. При цьому на задньому тлі стояв паперовий пакет з декількома багетами - все вказувало на образ "гарячої домогосподарки".

"А що б ви написали під цим фото? )))📸... Просто цікаво😉", - запитала вона в користувачів.

Ті не змусили себе довго чекати, оцінивши побачене в коментарях:

"На цьому фото ви явно перевіряєте температуру води😂"Так дві хвилинки і буде як треба😜" поки вода гріється можна і сфоткатися 🥰 😉"

"Сантехніка чи що викликати...😍"

"Що пора робити нову фотосесію))😍"

"Якщо в крані немає води, значить випили......😉"

"Булочниця 🔥🔥"

"Як завжди красуня 😍 😍❤️"

"Мадам вау 🔥 🔥 🙌 😍 "

"відчайдушна домогосподарка"

"Весела Булочниця, я чекаю тебе!) Веселий Молочник!))"

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