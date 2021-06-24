Їй є, що показати

Відома українська фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала свою фігуру в купальнику, вибравшись на відпочинок

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Плакидюк розповіла про новий для себе досвід відпочинку за кордоном.

"Знадобилося 32 роки, щоб я дозріла до Туреччини з аквапарками — і ось ваша цукрова булочка вже в другому за місяць класному готелі намагається делікатно підрум'янити свої білосніжні боки", - написала фотограф.

На нових знімках, вона показала, як ніжиться під сонцем на тлі мальовничого басейну і зелені. Для фото Плакидюк позувала в стильному злитому купальнику кольору слонової кістки. Незвичайне декольте вбрання залишило одне плече Соні кокетливо відкритим. Фотограф вміло позує, витягнувши стрункі ніжки і демонструючи всі достоїнства своєї фігури.

Передплатники Плакидюк не змогли пройти повз її нового поста.

"Що тут скажеш, Богиня!", "Сонечка, ви прекрасні", "така класна, не така, як все, а інша. Зі своїми формами, класнющімі і офігенним кольором волосся", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Плакидюк поділилася фото, на якому позує в Червоній кімнаті, вона прилягла на м'який диванчик і знята ніби зверху. Перед камерою красуня з'явилася в стильному небесно-блакитному плащі з гудзиками, а в руках тримає улюблену туш.

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