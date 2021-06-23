Переможниця шоу "Холостяк-10", українська гімнастка Даша Ульянова показала, як розважається в Туреччині

Відправившись на черговий відпочинок до Туреччини, дівчина почала активно ділитися новими фото і розповідати, як вона добре проводить час, чим займається і які місця відвідує. При цьому не забуває Даша інтригувати образами.

На своїй сторінці в Instagram нещодавно переможниця "Холостяка" похвалилася фігурою на представленому кадрі з курортного місця. У білій сукні, зручних кросівках і джинсовій куртці дівчина виглядала просто і мило одночасно.

"Ранок на Босфорі 🕊 » - пише Даша під постом.

Фанати висловили свою думку:

"Дашечка я болдею від вас🔥, ви просто супер 💋 не надивитися; сяє від щастя😍; Стильно🔥; ви чарівна❤️ Сяйво щастя пробиває екран. 😍 Спокусливе фото 😍; Прекрасна Даша😍;👸...Корольок..🕊казкова!💐 🍃 ; Красуня❤️; На обличчі нові емоції))😍; яка ж красива ти🤤 💓; та у тебе найпрекрасніша ніжка».

Відзначимо, Даша прославилася на» Холостяку " не тільки дивовижною розтяжкою професійної гімнастки, але ще і дуже пухкими губами, які зробила раніше у косметолога і не приховувала цього факту.

У розділі Сторі в Instagram дівчина заговорила про те, як тепер доглядає за собою і чи буде колоти губи ще.

"Давайте ще раз поясню всім! Губи я підколювала зовсім трохи 1,5 роки тому! Півтора року! Зараз я взагалі не ходжу до косметолога, ніяких маніпуляцій не роблю. Це дійсно так. Шкіра в такому стані завдяки харчуванню і домашньому догляду. І відповідаючи на ваше запитання: губи не розчиняла " - розповіла Даша.

Нагадавши, переможницю " Холостяка "підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва:" все було...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з " Холостяка "в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю:" не може бути такою великою...".

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