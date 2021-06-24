Популярна українська ведуча Леся Нікітюк показала своє обличчя крупним планом і згадала дитинство

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У ньому Нікітюк згадала, як розважалася в дитинстві.

"Коли я була маленька, то обмінювалася вкладишами від жуйок", - розповіла ведуча.

Вона додала, що зараз вже виросла, і розповіла про інші обміни, які використовує зараз.

Крім того, ведуча поділилася новим знімком. На ньому Леся позує перед камерою крупним планом. Зірка одягнена в просту білу сорочку. При цьому краса її обличчя вміло підкреслена макіяжем з акцентом на очі. Нікітюк кокетливо поправляє волосся і легко посміхається для фото.

Шанувальники ведучої тут же відреагували на її пост.

"Така ніжна і жіночна", "Прекрасна", "Краса", "лялечка", "Леся - ти красуня", "Боже, ви така красива", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що 33-річна Нікітюк покрасувалася на сходинках в короткій світлій сукні. Вона одягла босоніжки, які вигідно підкреслили її і без того довгі ноги. Волосся ефектна блондинка залишила розпущеним.

"Забігла привітати з днем народження Сергія Притулу @siriy_ua, але сфоткалася, побачила себе і зрозуміла, що з ним буде наступне фото", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, напівроздягнена Леся Нікітюк показала, як збиралася до іменинника Притули: кадри.

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