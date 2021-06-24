Сестра відомого українського мандрівника і ведучого шоу "Світ навиворіт" Дмитра Комарова показала кумедний літній образ з жовтою качечкою і дитячим відерцем

Як відомо, у Комарова є сестра Ангеліна. Вона вже встигла прославитися як топовий стиліст Києва, а в жовтні минулого року стала ще й мамою. У Ангеліни народилася дочка, і зараз Комарова активно займається її вихованням.

Як пише Politeka.net, сестра ведучого згадала дитину і в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася знімком, зробленим, судячи з усього, у дворі особняка. На фото Ангеліна впевнено крокує вперед в модних джинсах і дуже короткому чорному топі. Доповнюють образ модниці яскраві зелені босоніжки і неонові окуляри.

В руках у неї надувний матрац у вигляді жовтого каченяти, а також дитяче пластмасове відерце.

"Це я йду в пісочницю розбиратися хто забрав лопатку у моєї дитини", - підписала фото Комарова.

"Вау моя богиня", "На лабутенах і в ох...штанях", - написали в коментарях до посту підписники дівчини.

Раніше ми писали, що Ангеліна опублікувала фото в червоному купальнику. Дівчина на двох кадрах продемонструвала розкішну фігурку і граціозність.

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