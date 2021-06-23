Популярна українська співачка Тіна Кароль покрасувалася своїми стрункими ніжками в оточенні зелені

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала новий пост з фото на своїй сторінці в Instagram.

На серії знімків Кароль показала свій новий образ в білому. На ній вільний білосніжний світшот, коротенькі шортики і високі шкарпетки.

Співачка сидить у саду, повному зелені на високій табуретці. На першому плані виявилися її стрункі ніжки, які стали ще довшими завдяки відповідному ракурсу. Кароль грайливо позує перед камерою, демонструючи свою природну чарівність.

"Красиві ніжки в красивих шкарпетках. Нехай все буде красиво!",- підписала знімки зірка.

Шанувальники не змогли пройти повз цих фото артистки, не залишивши під ними коментарів.

"Гарненька", "Сильно красива", "до нижньої білизни вже близько", "Боже, яка ви неймовірно красива, ваша енергетика це щось", "Мама кішка дуже красива", "які ніжки красиві, а шкарпетки я навіть не відразу помітила", "яка милашка", "Божечки, кошеня наш", "Спортивна дівчинка", "Вау, які ніжки", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кароль опублікувала фото, на яких була в шортиках і футболці. Тіна показала стильний одяг в різних ракурсах, позуючи біля футбольних воріт.

Нагадаємо, Кароль публічно розпекла колег-гастролерів, поставивши себе їм в приклад: "Ми не їздимо в Росію".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль показала місце свого відпочинку, блиснувши фігурою в тісних лосинах: зачаровують фото.

Також Politeka писала, що Кароль задала новий літній тренд в стильному міні, показові кадри: "Це занадто класно".