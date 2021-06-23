Український співак Олег Винник показав новий зухвалий образ і заінтригував шанувальників

Артист розбурхав численних фанаток новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, співак процитував свою пісню "Хтось тебе" і анонсував приємний сюрприз для тих, хто її знає. У той же час, Винник не став вдаватися в подробиці.

""Давай не будемо тільки грати в пантеру, щоб ти не розбудила великого звіра". Всіх, хто на пам'ять знає слова цієї пісні, чекає сюрприз", - написав співак.

Його шанувальникам залишається тільки гадати, що ж він мав на увазі.

Цей пост Винник супроводив кількома чорно-білими знімками, на яких позував у незвичному для нього образі. Найчастіше співака можна побачити в стильних костюмах або шкіряних куртках, проте на нових кадрах він позує в толстовці. Винник накинув на голову капюшон і розстебнув блискавку, злегка оголюючи груди, на якій можна помітити великий хрест.

Артист виглядає зухвало і самовпевнено.

Шанувальники Винника тут же почали коментувати його пост.

"Невже скоро почуємо на концертах повернення хіта?", "Вовк", "як цікаво", "крутий образ", "Вау! Маестро Наш. Супер фото Це Ваше", "який погляд", "ти як кошеня ніжний, але небезпечний, ти такий гарний, і з цим я згодна", "що тут сказати, красивий хлопець і прекрасно співає на радість нам", - пишуть люди.

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