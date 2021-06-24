Українська актриса Анна Саліванчук заговорила про важливі життєві висновки під чуттєвим роликом

Цього разу актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала стильний промо-ролик зі своєї фотосесії, супроводивши новий пост важливими зауваженнями про життя і висновками, які кожна людина повинна зробити рано чи пізно (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Як відомо, найчастіше, свої пости зірка супроводжує саме такими повчальними словами, притчами та розповідями. Нерідко фото не відповідають змісту самого тексту, втім, шанувальники добре реагують на побачене.

"Послухайте! Просто почуйте!

1. Ти отримаєш тіло. Воно може тобі подобатися або не подобатися, але це єдине, що точно буде в твоєму розпорядженні до кінця твоїх днів.

2. Тобі доведеться вчитися в школі під назвою Життя на планеті Земля. Кожна людина і кожна подія-твій універсальний учитель.

3. Не існує помилок, тільки уроки. Невдачі-невід'ємна частина успіху. Невинних жертв немає - всі тільки студенти.

4. Урок буде повторюватися в найрізноманітніших формах, поки не буде засвоєний повністю. Якщо не засвоїш легкі уроки - вони стануть важче. Коли засвоїш-перейдеш до наступного уроку.

5. Зовнішні проблеми-точне відображення твого внутрішнього стану. Якщо зміниш свій внутрішній світ-зовнішній світ так само зміниться для тебе.

6. Ти зрозумієш, що урок засвоєний, коли твоя поведінка і ставлення до страждань зміняться. Мудрість досягається практикою. Трохи чогось краще, ніж багато нічого.

7. Немає місця і часу краще ніж "тут і зараз". "Там" нітрохи не краще ніж "тут". Коли твоє "там «стане» тут«, ти отримаєш інше» там«, яке знову буде здаватися краще, ніж»тут".

8. Інші - всього лише твоє відображення. Ти не можеш любити або ненавидіти те, що є в інших, якщо це не відображає твоїх власних якостей.

9. Життя майструє раму, а картину пишеш ти. Якщо ти не візьмеш відповідальність за написання картини, то за тебе її напишуть інші.

10. Ти отримаєш все, що захочеш. Твої минулі і справжні бажання і думки визначають твоє майбутнє.

11. Всі відповіді знаходяться в тобі. Ти знаєш більше, ніж написано в книгах. Але щоб згадати це-потрібно читати книги, дивитися в себе, слухати себе і довіряти собі.

12. Ти забудеш про все це " - процитувала зауваження зірка.

Також 35-річна актриса опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому вбранні.

Як відомо, Саліванчук нещодавно пережила серйозну операцію на хребті, за якою послідувала тривала і болюча реабілітація. На деякий час зірка "випала" з соцмереж, але тепер повернулася, остаточно одужавши, і продовжує радувати фанатів пікантними фото і життєстверджуючими підписами.

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