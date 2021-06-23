Комік з "Квартал 95" Олександр Еллерт, який став переможцем на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, здивував зовнішнім виглядом

Після участі в популярному проекті "Холостячка" Олександр Еллерт став набирати популярність, повідомляє Politeka.net. Зараз гуморист бере участь в різних проектах і зйомках.

Зокрема, обранець Мішиної разом з іншим колишнім учасником шоу, Андрієм Рибаком ведуть канал "Но это не точно".

Кадрами з закулісся обидва ведучих регулярно діляться в Instagram.

Рибак в сторіс кілька годин тому здивував кадрам, знявши колегу в одних трусах.

"Нічого незвичного. Просто знімаємо нове шоу для каналу...",- заявив Андрій, голосно розсміявшись.

У цей час Еллерт сидів у нижній білизні в кріслі.

"Звичайний творчий процес! Єдина проблема - нікуди мікрофон вішати", - написав Рибак.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Олександр Еллерт і Андрій Рибак брали участь в шоу "Холостячка", борючись за серце Ксенії Мішиної. У підсумку переміг перший.

Знехтуваний Андрій Рибак після завершення зйомок повернувся до своєї колишньої дівчини Аліни Смирнової.

До слова, за крок від фіналу гуморист розповів Мішиній, що його чекає вдома дівчина, а на шоу він прийшов заради своєї роботи. Гуморист думав, що не закохається в Мішину, але все-таки у нього з'явилися почуття.

Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.

Також Politeka писала, що вибух прогримів у машині півфіналіста" Холостячки "Рибака:" їду і тут ззаду…"