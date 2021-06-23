Знаменитий український репер і продюсер Потап розповів про те, що не любить, продемонструвавши свою цілеспрямованість перед пробіжкою

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він різко висловився про людей, які багато говорять але мало роблять. Потап підкреслив, що сам він дотримується протилежних принципів.

"Не люблю базік, доведеться з багатьма попрощатися в цьому році, я людина справи, business man, встав і пробіг!", - написав Потап.

Він супроводив свою публікацію новим фото, на якому позував на тлі доглянутої галявини, яка розкинулася перед їх з Настею Каменських розкішним особняком. Артист у зручній повсякденній футболці демонстрував на камеру свій біцепс, явно готовий до фізичних навантажень.

Шанувальники Потапа тут же відреагували на його пост.

"Тільки так і в житті люди і досягають успіху, орати орати і знову орати, неможливо досягти успіху на дивані", "Красунчик", "Доброго ранку Шикарно молодці накачалися", "Красунчик. Правильно ти все робиш", "Качок", "зайві кілограми злякалися і побігли писати заяву в поліцію", - пишуть люди.

Раніше ми розповідали, що Осадча з Потапом обговорила також гучну вечірку з нагоди його 40-річчя, яка відгриміла місяць тому. Свідком розмови став син репера. У якийсь момент хлопчик втрутився:

"По-перше, вона (вечірка-ред.) була не гучна... Він святкував у ресторані і там було дуже мало людей, 20 з чимось чоловік, тому він не так вже й добре відгуляв 40-річчя", - оцінив Андрій.

Нагадаємо, Потап розбурхав кадрами з величезним ведмедем: "Це у вас у вітальні?».

Як повідомляла Politeka, Каменських з Потапом засвітили двір розкішного особняка з великим басейном.

Також Politeka писала, що Потап при Осадчій вирішив повиховувати свого сина від Горової: "На дрон це не тягне, Андрюха".