Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, підкорила образом у всьому червоному

Фронтвумен популярного колективу стежить за модою і вбирає найцікавіші образи, пише Politeka.net.

Правда, в одному з інтерв'ю артистка зізналася, що так було не завжди. Так, у школі Юлія не звертала увагу на одяг і носила те, що купить мама. Зараз же все змінилося і зірка стежить за трендами.

На новому фото в Instagram співачка просто вразила зовнішністю, адже вона одягла червоний латексний наряд, а зверху - плаття цього ж кольору. Завершили образ гарний макіяж і яскрава прикраса на волоссі. Позаду Саніної позував її колектив.

"Виглядаємо, як супергерої 🤟 🏼 інакше не буває, коли в руках швидкісний... ❤️ Зустрічали ці серйозні обличчя в місті ?! :) ",- написала співачка.

За 40 хвилин публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.

"Кожен раз виходячи на навчання бачу вас! Відразу настрій піднімається️️", "постійно", "які круті", "класна зачіска🔥 👍", "тааак, вже два бігборди бачила. Так круто бачити вас 😍 а не депутатів🙈", " на іподромі бачив😍", " так! Знаю майже безліч місць, де висять ці плакати🔥 Кожен раз вищу від радості 😂", "Зустрічали, але занадто багато по всьому місту 😔", "Ці серйозні обличчя сьогодні були з посмішками :)", "В місті рідко, але на заставці телефону постійно ❤", "Да, прям перед вікном білборд 🔥😍", "Приємно було приїхати додому і побачити з вікон вас🧡".

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