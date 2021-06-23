Український актор, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач переполошив мережу відео зі своїм двійником

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ткач опублікував відео, зняте під час зйомок серіалу «Одного разу під Полтавою». На ролику засвітився чоловік, який був дуже схожий на актора. Хлопець стояв за гратами і був одягнений в таку ж вишиванку, як у персонажа Ткача.

Потім камера перейшла на самого актора, який був дуже здивований побаченим.

"Я один це бачу?",- підписав відео Ткач.

У коментарях шанувальники стали обговорювати схожість двох артистів.

"Юрчик двійника завів, але ви кращий", "Круто зробили", "Юрчик в молодості", "ні Юрчик, ти один такий", "Досить пити з кумом", "треба кілька кілограмів добрати", "Та ну, Юрчик... двох Ткачів ми не витримаємо!", "Міраж", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в останні роки Ткач є досить затребуваним актором. Він зайнятий у багатьох проектах "1+1" і «Квартал 95».

Раніше ми писали, що Юрій Ткач засвітив в Instagram своїх нових друзів. На фото актор позував з двома собаками, в породах яких заплутався. Актор присів поруч з пухнастими красунями, обіймаючи обох і посміхаючись.

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" показав свою Зіну, з якою не розлучається на зйомках:"шикарна жінка".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" з розкішною шевелюрою здивував несподіваною схожістю з Пугачовою: "Юрчик, не жарко?".

Також Politeka писала, що прогулянка Ткача з "Квартал 95" на яхті ледь не закінчилася нещасним випадком: кадри потрапили в мережу.