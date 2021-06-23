Принц Гаррі має намір відвідати сім'ю разом зі своїм первістком, сином Арчі

Як передає Politeka.net, про це написало видання Express з посиланням на автора книги "Принц Гаррі: внутрішня історія" Дункана Ларкомба. Згідно з його заявою, принц Гаррі збирається прилетіти до своєї сім'ї в Британію. А ось Меган Маркл, яка нещодавно народила дочку, з ним не полетить.

Відзначається, що принц Гаррі приїде на батьківщину на відкриття статуї принцесі Діані.

"Він планує зупинитися у Фрогморі і йому, очевидно, доведеться залишитися на карантині. Але Гаррі буде не один - є вагомі підстави вважати, що Арчі буде з ним", - заявив інсайдер.

У виданні зазначають, що приїзд з сином стане для Гаррі чудовою можливістю налагодити стосунки з родиною після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі.

"Повернення Арчі було б свого роду оливковою гілкою і певною ознакою того, що він хоче укласти перемир'я з рідними", - вважає Ларкомб.

За словами інсайдера, Гаррі хоче, щоб його діти були в хороших відносинах з королевою Єлизаветою II.

Як відомо, не так давно Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від виконання королівських обов'язків і поїхали жити в США. Пізніше Меган зізналася, що відчувала себе в Британії дуже пригніченою.

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