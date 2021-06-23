Відома співачка Ані Лорак, яка будує успішну кар'єру в Росії, спантеличила "обколотим" обличчям на заході

Цього разу Кароліна з'явилася на світському заході в стильному вигляді, але спантеличила зовнішністю після чергового «омолодження». Так, 23 червня в Москві відбувся музичний фестиваль «Жара». Сама Лорак перед камерами засвітилася в силуетній сукні в сітку з блискітками.

Однак не блискуче плаття зі стразами привернуло увагу користувачів. Хоча багато захопилися тим, як виглядає Лора і написали компліменти 42-річної знаменитості, частина шанувальників була дуже здивована.

Обличчя Кароліни не тільки помолодшало знову, але і набуло більш гострі риси, через що деякі стали помічати, що зірка стала " зовсім обколота»:

"Ох, Кароліна😍Шикарно виглядаєте!; Змінилося обличчя ...операція чи що ???; Після уколів все на одне обличчя; обколотое просто дуууже сильно((( зовсім вже на себе не схожа...; Ви-неймовірні!!!! ❤️ Шалено красивий і стильний образ. 😍 ; головний діамант на килимовій доріжці❤️; навіть щелепа інша стала. Чим кололи?"- розділилися думки користувачів.

Також на одній з фан-сторінок з'явилися фото співачки в досить екстравагантному вигляді. Як відомо, під час карантину співачка сильно набрала вагу. Про це вона сама розповідала в одному з інтерв'ю. Перед початком концертів Кароліна взяла себе в руки і прийшла у відмінну форму. Це вона прекрасно продемонструвала на концерті в Санкт-Петербурзі.

Лорак була одягнена в дуже пікантний комбінезон леопардового забарвлення. Пікантність полягала в тому, що він був дуже коротким.

Нагадаємо, що 42-річна Ані Лорак показала себе зблизька, обвішавшись діамантами:"зеленоока Діва".

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