Відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, вразила кардинальним перевтіленням

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко в дуже юному віці виїхала з України, щоб будувати кар'єру моделі в Європі. Красуня працювала моделлю, але пізніше стала дуже популярною актрисою, яка знялася в десятках картин, включаючи блокбастери. Не так давно красуня закінчила роботу над новим фільмом «Білий слон».

Сьогодні зірка продовжує зніматися в кіно, але також нерідко бере участь у фотосесіях. На свіжих фото вона несподівано стала блондинкою. Куриленко сфотографувала себе крупним планом, засвітивши світле волосся, яке не було схоже на перуку.

"Отримала так багато задоволення від фотосесії сьогодні для @countryandtownhouse!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Правда, багатьом зміна образу актриси не сподобалася.

"Темний колір був краще", "Прекрасна леді", "як цукерка", "Дуже-дуже красива! З кожним днем красивіше!", "Гарний колір волосся", «це фото вийшло дуже красивим», «це так сильно тебе змінює», «як завжди красиво», "виглядаєш чудово", - пишуть користувачі Мережі.

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