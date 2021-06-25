Спортсменка та професійний тренер Аніта Луценко сколихнула Мережу несподіваним зізнанням

Як відомо, 37-річна зірка шоу "Зважені та щасливі" брала участь у багатьох чемпіонатах України та Європи зі спортивної гімнастики, а також отримала звання майстра спорту зі спортивної аеробіки і виборола срібну медаль на Чемпіонаті Європи в цьому виді спорту. Є багаторазовою чемпіонкою України з аеробіки та фітнесу.

Аніта займається відразу декількома проєктами і при цьому встигає приділяти час сім'ї - чоловікові Олександру та 4-річній доньці Мії.

У своєму новому пості в Instagram дівчина несподівано видала все, що "накипіло", розповівши, в якому "шаленому ритмі" проходять її дні, передає Politeka.net. Луценко супроводила пост фотографіями, на одній з яких постала за тренажером, як то кажуть, в поті чола, а на іншій - в більш розслабленій обстановці на одному із заходів.

"У мене щодня маса термінових завдань. Це шалений ритм, але звичайно я сама його вибрала😇 🥳: команда wowbody, тренування, марафони. А ще Мія, переговори, романтик з коханим, тусовка з друзями, сюрприз батькам, в аптеку для прабабусі, за новою формою для зйомки нових тренувань... і взагалі - ми всі постійно кудись летимо 🪂 ☝ Кожен день, як окремий марафон і челендж, де потрібно вирішити стільки справ, зробити мільйон покупок🤯", - розговорилася Аніта.

Раніше ми розповідали, що Луценко вперше показала чоловіка, якого до цього довго приховувала від зацікавленої публіки. Відомо, що вони живуть разом цивільним шлюбом.

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