Популярна українська ведуча Леся Нікітюк похвалилася своїми розвагами
Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча настільки популярна, що за нею стежать мільйони українців в Instagram. І дівчина намагається не розчаровувати фанатів, постійно ділячись цікавим контентом.
У нових сторіс Леся відображена в компанії чоловіків. Телеведуча зробив фото, тримаючи шматок таранки.
"Шмотки шмотками, а випити пива з мужиками - святе. Тепер я не Леді ле, а леді лящ», - написала телеведуча.
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На іншому сторіс Леся постала в наряді з погонами.
«За заслуги перед вітчизняним шоу-бізнесом мені вручили звання старший лейтенант. Хлопчик молодий підійшов, вручив", - каже телеведуча.
Раніше ми писали, що тридцятитрьохрічна Леся Нікітюк покрасувалася на сходинках в короткій світлій сукні. Вона одягла босоніжки, які вигідно підкреслили її і без того довгі ноги. Волосся ефектна блондинка залишила розпущеним. У такому вигляді вона прийшла на святкування дня народження колеги.
"Забігла привітати з днем народження Сергія Притулу @siriy_ua, але сфоткалася, побачила себе і зрозуміла, що з ним буде наступне фото», - підписала фото зірка.
Нагадавши, напівроздягнена Леся Нікітюк показала, як збиралася до іменинника Притулі: кадри.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в екстра-міні козирнула засмаглими ніжками на святі у друга: "Краса неземна".
Також Politeka писала, що Нікітюк в міні-топі насмішила новим захопленням у власному саду: "перепробувала все...".