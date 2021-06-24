Відома ведуча Леся Нікітюк захопила новим фото в купальнику

33-річну зірку багато хто пам'ятає ще з "Орла і решки". Також Нікітюк встигла засвітитися в таких шоу, як "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "хто проти блондинок" та інших. Крім того, Леся активно веде Instagram-блог, радуючи майже 4 млн своїх передплатників яскравими кадрами з життя і характерним почуттям гумору.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк блиснула фігурою в купальнику. Вона позувала зі склянкою в руці на тлі величезного квітучого куща троянди. При цьому купальник і троянди були майже одного кольору.

"Бачили, дівчатка, яка у мене рукола?",- жартівливо підписала фото зірка.

Після такого кадру шанувальники мережі не поскупилися на компліменти.

"Рукола🔥 🔥 🔥, але більше купальник", "і найкрасивіша ви!😍", "Руколу руками не чіпати", "красива рукола", "Вау, красуня", "краса неймовірна", "Такі красиві ноги як у Вас не можна обрізати в кадрі, це гріх", "Троянда серед троянд", "як можна було так ідеально все підібрати за кольором", "квітка серед квітів", "Леся, тут не тільки дівчата оцінюють вашу руколу", "бомбезна", - пишуть в коментарях.

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