Український ведучий і актор Юрій Горбунов захопив кадрами зі своєю вагітною дружиною Катериною Осадчою

Милим знімком шоумен поділився у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, пара виховує спільного 4-річного сина Івана і готується до появи на світ другої дитини.

Нещодавно пара відвідала Одесу. Там відбулася вечірка з нагоди відкриття першого казино в Україні. На заході були присутні" вершки " українського шоубізу.

Горбунов і Осадча також знайшли час для прогулянок удвох.

"Чудові спогади про Одесу", - написав Юрій і показав фото з дружиною.

Юрій Горбунов і Катя Осадча відображені в світлих нарядах і виглядали дуже гармонійно. Телеведуча одягла просторе плаття і балетки, а її чоловік – футболку і штани.

Користувачі Мережі захоплюються зоряною парою. Також в коментарях відзначили, що подружжя дуже схожі.

"І ви з Катюшею такі чудові. Прекрасно, коли людям добре разом", "Дуже красива пара!!! Щастя Вам", "Ви дуже схожі", "Ви так спеціально одяглися, що образи підходили один до одного?))) Бажаю вам чудового відпочинку! Бачу, живіт Катрусі все більше і більше", "Красива пара", "Ви прекрасні", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Горбунов без Осадчої похвалився розвагами з сином у Києві, здивувавши кадрами: "Ой, яка..."

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як розважає вагітну Осадчу: "коли вже скрізь побували..."

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