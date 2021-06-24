Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валентини Будько, захопила своїми перевтіленнями

Тетяна Кравченко-знаменита актриса, яка багато років радує публіку своїми ролями, як в театрі, так і в кіно. При цьому мільйонам глядачів вона полюбилася саме після виходу серіалу "Свати".

Користувачі Мережі раз у раз згадують улюблену артистку на фан-сторінках. Так, на одній з таких з'явилася добірка кадрів з серіалу, на яких Кравченко проявила весь свій талант, показавши персонажа з досить різних сторін, передає Politeka.net.

"Валюша ❤", - коротко підписані кадри.

Одним з найбільш епатажних був вид Валюхи з чорним волоссям, чорної помадою на губах і закривавленим ротом.

Відзначимо, користувачі Мережі захоплюються талантом Кравченко.

"Талантище", "Супер", "прекрасна актриса ❤», «Талант і 😍 💓 краса», «супер Талантіще», «супер актриса», «улюблена актриса", «принадність 🔥 🔥 🔥 стільки енергії", "супер, моя улюблена актриса", "чудова, Незрівнянна, обожнювана», «красуня!!! Браво!!!", "Як завжди неповторна, щастя Вам на довгі роки і успіхів у всіх справах, здоров'я", "Ну, ти Валюха, даєш😂 😂 😂", "як же люблю цю актрису, це ж стільки позитиву, щастя", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" захопила видом поруч з молодим Добронравовим: "Як же я вас люблю".

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