Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз при надії, похвалилася цікавим фото в короткому вбранні

37-річна зірка, як відомо, скоро подарує своєму чоловікові, шоумену Юрію Горбунову ще одного малюка. Вагітність не заважає ведучій працювати. Осадчу, незважаючи на вже помітно кругленький животик, як і раніше запрошують вести різні корпоративи, крім того, вона не кинула свою програму "Світське життя".

Нещодавно Осадча відвідала Одесу. Там відбулася вечірка з нагоди відкриття першого казино в Україні. На заході були присутні "вершки" українського шоубізу. Катя вже повернулася, однак вирішила показати нове фото з Одеси в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Катя Осадча позувала на балконі з видом на море. Вона біла вдягнена в коротку легку сукню-сорочку, яка кольорами теж була схожа на море.

"Хто зараз на морі, а хто про нього мріє? Залишу світлину тут, аби швидше повернутися", - написала телезірка.

"Розкішна", - відреагували користувачі мережі.

Зазначимо, під час поїздки в Одесу Катю Осадчу супроводжував її чоловік. Разом вони прогулялися на набережній, біля морського порту, біля Оперного театру і пройшлися знаменитими одеськими двориками.

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