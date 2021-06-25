Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз при надії, похвалилася цікавим фото в короткому вбранні
37-річна зірка, як відомо, скоро подарує своєму чоловікові, шоумену Юрію Горбунову ще одного малюка. Вагітність не заважає ведучій працювати. Осадчу, незважаючи на вже помітно кругленький животик, як і раніше запрошують вести різні корпоративи, крім того, вона не кинула свою програму "Світське життя".
Нещодавно Осадча відвідала Одесу. Там відбулася вечірка з нагоди відкриття першого казино в Україні. На заході були присутні "вершки" українського шоубізу. Катя вже повернулася, однак вирішила показати нове фото з Одеси в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Катя Осадча позувала на балконі з видом на море. Вона біла вдягнена в коротку легку сукню-сорочку, яка кольорами теж була схожа на море.
"Хто зараз на морі, а хто про нього мріє? Залишу світлину тут, аби швидше повернутися", - написала телезірка.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
17-річну дівчинку рятують у Дніпрі, не тілі немає живого місця: що сталося
Спека ослабне і почнуться дощі з грозами: де кардинально зміниться погода вже на вихідних
Тіла батька і доньки виловили з річки на Рівненщині: перші деталі трагедії
Меладзе втратив близьку людину, перші подробиці трагедії: "Спасибі тобі за все"
"Розкішна", - відреагували користувачі мережі.
Зазначимо, під час поїздки в Одесу Катю Осадчу супроводжував її чоловік. Разом вони прогулялися на набережній, біля морського порту, біля Оперного театру і пройшлися знаменитими одеськими двориками.
Нагадаємо, Горбунов без Осадчої похвалився розвагами з сином у Києві, здивувавши кадрами: "Ой, яка..."
Як повідомляла Politeka, Горбунов показавши, як розважає вагітну Осадчу: "коли вже скрізь побували..."
Також Politeka писала, що Осадча і Горбунов розтопили серця сімейними кадрами з сином: "Тато, про якого можна мріяти"