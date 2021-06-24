Відома гумористична актриса Катерина Нікітіна, яка виступає у складі "Жіночого кварталу", показала яскраві літні фото

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна стала відомою українцям завдяки своїм виступам у "Лізі сміху" та "Жіночому кварталі". Красуня також обожнює спорт і заняття гімнастикою, її гнучкості може позаздрити будь-яка дівчина. Красуня також обожнює спорт і заняття гімнастикою, її гнучкості може позаздрити будь-яка дівчина. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує своїх фоловерів яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя. Так, цього разу вона виклала у своєму мікроблозі яскраві кадри, на яких з'явилася в чарівному літньому образі.

На фотографіях Катю можна побачити в цікавій святковій локації, схоже, вона побувала на якомусь заході в ресторані. Перед камерою красуня з'явилася в довгій смугастій сукні цікавого фасону, яке підкреслило її витончену фігуру і зону декольте. Волосся дівчини зібране в елегантну зачіску, на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка, а завершує образ незвичайне намисто на шиї.

У підписі до фотографії Нікітіна написала: "А який твій улюблений колір?". Користувачі тут же почали активно коментувати публікацію Каті, відповідаючи на її запитання. "Синій", "Чорний", "Чорний і білий", "Білий, Бежевий, чорний!", "Чорний і червоний", "Всі", "Синій", "Зелений", "Яка ти красива", "Люблю", "Чарівна", - пишуть в коментарях до фото.

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