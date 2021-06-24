Відомий український ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", показав себе за роботою
Як пише Politeka.net, 49-річний Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і суддею шоу "Майстер Шеф". Шеф-кухар також активно веде сторінку в Instagram, де постійно радує українців цікавим контентом.
Цього разу Ектор показав, як працює на кухні, даючи майстер-клас. На кадрах Хіменес-Браво займався улюбленою справою-готуванням.
"У Насті Каменських і Олі Полякової гастрольні тури, а у мене свій майданчик для виступів. І чесно, я відчуваю себе на майстер-класах на кшталт рок-зірка. А де ви відчуваєте себе як риба у воді?",- написав Ектор.
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Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:
"Я люблю дуже швидко їздити на електроколясці", "в ресторанах, відвідувати нові заклади, пробувати вишукану, дивну, незвичайну їжу, розважати свої смакові рецептори, писати чесні відгуки! Ось це моє хобі, моя пристрасть, а і ще БІГ, обожнюю! Одного разу пробігла Чиказький напівмарафон", "Там де Водоспади", " на роботі і в міграційних службах та інших подібних держустановах. І на кухні, звичайно (тільки на своїй)".
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