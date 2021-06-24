Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова похвалилася новими кадрами з тренажерного залу
Даша Ульянова з Кривого Рогу була однією з найяскравіших учасниць 10 сезону шоу "Холостяк" на каналі СТБ. І хоча по завершенню проекту відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, дівчина завоювала любов великої аудиторії. Даша активно веде Instagram, радуючи шанувальників.
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Також Ульянова показала, як тренується в залі. Дівчина зазначила, що важить 57,4 кг, а хоче – 55.
"Подивіться на цю худеньку", - каже вона.
Відзначимо, така вага була у Даші не завжди. У студентські роки вона помітно поправилася, після чого схудла на 10 кілограм.
"Першим кроком на шляху до нової себе повинна стати усвідомленість. А ще-розуміння, чому ви видужали, чи сталося це в момент або протягом багатьох років Вашого життя. Відповіді в нашій голові. Іноді ми приходимо до них самі, а іноді потрібна допомога фахівця. І вже тільки після цього-спорт, ходьба, правильне харчування, масажі та інші важливі моменти", - ділилася порадою гімнастка.
Нагадаємо, переможницю "Холостяка" підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва: "все було...".
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Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" різко схудла і вразила зовнішністю:"навіщо так псувати себе".