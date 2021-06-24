Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова похвалилася новими кадрами з тренажерного залу

Даша Ульянова з Кривого Рогу була однією з найяскравіших учасниць 10 сезону шоу "Холостяк" на каналі СТБ. І хоча по завершенню проекту відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, дівчина завоювала любов великої аудиторії. Даша активно веде Instagram, радуючи шанувальників.

У нових сторіс дівчина розповіла, що сама зробила собі чистку обличчя, повідомляти Politeka.net

Також Ульянова показала, як тренується в залі. Дівчина зазначила, що важить 57,4 кг, а хоче – 55.

"Подивіться на цю худеньку", - каже вона.

Відзначимо, така вага була у Даші не завжди. У студентські роки вона помітно поправилася, після чого схудла на 10 кілограм.

"Першим кроком на шляху до нової себе повинна стати усвідомленість. А ще-розуміння, чому ви видужали, чи сталося це в момент або протягом багатьох років Вашого життя. Відповіді в нашій голові. Іноді ми приходимо до них самі, а іноді потрібна допомога фахівця. І вже тільки після цього-спорт, ходьба, правильне харчування, масажі та інші важливі моменти", - ділилася порадою гімнастка.

Нагадаємо, переможницю "Холостяка" підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва: "все було...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з "Холостяка"в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю: "не може бути такою великою...".

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