Екс-солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко показала образ, ідеальний для літньої спеки

Як відомо, зараз артистка виступає самостійно в якості ді-джея під псевдонімом DJ NANA. Анастасія також активно веде сторінку в Instagram, постійно радуючи шанувальників новим контентом. Як пише Politeka.net, на цей раз вона показала образ, який відмінно підійде для спекотного літа.

Так, на новому фото Кумейко позує в дуже короткій білій сукні-туніці з квітковим принтом і відкритими плечима. Виконавиця опустила наряд нижче, роблячи його декольте ще більш зухвалим. Образ артистки доповнили манікюр з білим лаком і стильне намисто. Волосся Анастасія залишила розпущеним, при цьому вони виглядали злегка вологими.

Для знімка виконавиця завмерла в томній позі і легенько посміхнулася.

"Жаришка", - коротко підписала фото Кумейко.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Ви красива", "спекотна жінка", "вогонь", "Вау", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Анастасія поділилася новим знімком, на якому зображена лежачи в цікавому місці на пляжі в Туреччині. Перед камерою вона з'явилася в сміливому образі-крихітному сірому Бікіні на тонких мотузочках, поверх якого накинула білу сорочку оверсайз. Її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і безтурботний вигляд.

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