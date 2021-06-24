Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін показав ніжне фото з вагітною дружиною і друзями

Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін, який після проекту одружився на Даші Квітковій, зараз разом з коханою в очікуванні дива. Не так давно пара в своїх соцмережах повідомила про вагітність і тепер разом з шанувальниками очікують появи маленького дива.

Нещодавно у своєму Instagram екс-холостяк опублікував ніжне фото з коханою дружиною, яким зворушив шанувальників. На знімку парочка зображена сидячи на підлозі, мабуть, в їх новому будинку, обидва майже оголені. Перед камерою Микита з'явився в одних джинсах з голим торсом, а Даша – в джинсах і чорному бюстгальтері. Вагітна дівчина вмостилася між ніг коханого чоловіка і поклала руку на животик.

У підписі до фотографії Добринін написав: "Запорука міцних відносин. У реальному світі немає ідеальних. Відносин, людей. Цей факт краще скоріше прийняти і рухатися далі. Рухатися в бік кращого життя і міцних відносин. Як би дивно не звучало, але ідеального партнера для ідеальних відносин ви не знайдете. Вам доведеться миритися з "недоліками" і вчитися їх приймати. Саме від цього залежить тривалість і якість відносин. Просто закрийте очі і згадайте всі "недоліки" своєї половинки. Уявіть, що вам з ними жити десятиліттями. А ще є ймовірність, що вони з часом посиляться. Страшно чи терпимо? Якщо ці фактори не погіршують якість Вашого життя і здаються прийнятними, дерзайте. Запорука наших з Дашею міцних відносин - прийняття "недоліків" один одного".

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