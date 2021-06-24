Український співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Реп'яхова, поділилися враженнями від поїздки до РАГСу

Артист вчетверте став татом, а його молода дружина - вперше, передає Politeka.net. Син, Михайло, у подружжя народився 15 червня.

Блогерка у своєму Instagram ділиться найпотаємнішим, показуючи і розповідаючи, як доглядає за малюком, а також ділячись своїм розпорядком дня.

На нових кадрах в сторіс Реп'яхова розповіла, що вона з чоловіком вирушила до РАГСу. Пара забрала свідоцтво про народження малюка.

Пізніше дівчина розповіла, як її "розлютили" люди, які почали розглядати її з чоловіком.

"Тут хлопці побачили, хто сидить в машині, швиденько зайшли в телефон в Instagram все перевірили... Ну, а що ви думали, хлопці? Не видно, що ви нас розглядаєте? Дуже навіть видно", - розповіла Реп'яхова.

"Класика жанру)) Люди думають, що непомітно, коли нас розглядають", - підписала кадри зірка.

До слова, перед тим, як їхати до РАГСу Катерина поскаржилася на важку ніч.

"Сьогодні була у нас складна нічка з Віктором Франковичем. Зараз мама вже забрала нашого Михасика, а ми йдемо трошки подрімаємо", - розповіла дівчина.

А після приїзду додому дружина співака розповіла про те, що планує ще поспати.

"У мене є десь годинка, щоб поспати. Зараз потрібно максимально відкласти телефон і спробувати заснути. Це дуже важливо, тому що ночами я просто не витримую", - поділилася зірка.

Нагадаємо, Молода дружина Віктора Павлика похвалилася дорогим подарунком на честь особливої дати: "треба йому частіше народжувати".

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