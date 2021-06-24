Українська співачка Міша Романова показала запальний виступ у блискучому боді з оригінальним кроєм

Спекотна блондинка раніше виступала в гурті "ВІА Гра", проте зараз просуває свою сольну кар'єру. Міша відома не тільки своєю музикою, але і пишними формами, а також любов'ю до зухвалим образам. Крім того, співачка дружить з Максом Барських, через що їм постійно приписують роман.

Цього місяця Романова вирушила на відпочинок до Туреччини, проте зараз вона вже готується до повернення на сцену. Як пише Politeka.net, про це співачка розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

Міша поділилася вражаючим відео з одним зі своїх минулих виступів. На кадрах дівчина енергійно танцює на сцені, демонструючи свою харизму і чуттєвість.

Для цього номера Романова одягла блискучий боді з поясом. Незвичайна форма його декольте, настільки глибокого, що груди так і ризикувала з нього випасти, а також ліф у вигляді двох стирчать конусів не могли не привернути до себе увагу.

"Відпочинок відпочинком, але скоро вриваюся з новим треком. На цей раз чесно. Чекаєте?",- написала співачка.

Шанувальники оцінили кадри з Мішею по достоїнству.

"Огнищееее, чекаємо Мишка, вривайся відразу з альбомом, кліпом і фотками. Гуляти так гуляти", "перебуваємо в очікуванні вже кілька місяців", "Моя Бьйонсе", "я дуже чекаю, прям дуже. Нудьгував дуже по голосу Мишеньки", - пишуть люди.

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