Відомий український комік і зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав, як на нього діє нинішня спека

Як відомо, останні дні в Україні видалися дуже спекотними, що особливо помітно після холодної весни і затяжного періоду дощів. Багатьох така різка зміна погоди не радує: люди масово скаржаться на спеку. Приєднався до них і Ткач, який присвятив погоді нову публікацію в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, гуморист поділився своїм новим знімком. На ньому він сидить у вишиванці, спершись руками на стіл. Артист дивиться в камеру з сумним виразом обличчя і підпирає підборіддя однією рукою. Він виглядає дуже змученим і, судячи з усього, причина цьому – пекельна спека.

"Чекаю, коли ще спекотніше стане...а то слабенько плавить...", - підписав знімок артист.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"че засумувала, моя бубочка", "очі сумні...Потерпи, на те воно і літо, нехай замерзлі порадіють", "Ні, не треба ще", "все нормально! Не зима ж!", "та не каркайте", "Юрчик, коли на морі?", "Юра, припини мріяти", "так, пече славно ... сало закипає ... але не плавиться", "Юрок!! Не сумуй, отримуй кайф від життя!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ткача з "Квартал 95" зняли поруч з двійником, схожість вражає: "Двох ми не витримаємо!".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" з розкішною шевелюрою здивував несподіваною схожістю з Пугачовою: "Юрчик, не жарко?".

Також Politeka писала, що прогулянка Ткача з "Квартал 95" на яхті ледь не закінчилася нещасним випадком: кадри потрапили в мережу.