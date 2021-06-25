Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка тиждень тому стала мамою, показала свідоцтво про народження малюка, спантеличивши публіку

27-річна дівчина поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Дитина з'явилася на світ 15 червня 2021 року в приватному пологовому будинку під Києвом.

Віктор Павлік з дружиною забрали свідоцтво про народження сина в РАГСі, в якому таємно одружилися 10 червня минулого року.

Згідно з документом, сина звуть:"Павлик Михайло Вікторович".

Цікаво, що сам артист на своїх сторінках у соціальних мережах (Facebook та Instagram) українською мовою пише своє прізвище через "і" – "Павлік". Також вказано і на концертних афішах.

Старший син Павлика від першого шлюбу Олександр також у соціальних мережах пише своє прізвище через українську літеру "i".

15 червня в пості, присвяченому народженню сина, Віктор Павлик писав, що народився "Михасик Павлик".

Відзначимо, дружина артиста після реєстрації шлюбу не стала міняти прізвище і залишилася Репяховой. Таке рішення раніше вона пояснила небажанням змінювати документи.

Нагадаємо, Молода дружина Павлика здивувала жорсткою реакцією на перехожих українців: "Ну а що ви думали, хлопці?"

Як повідомляла Politeka, з'явилися моторошні подробиці пологів молодої дружини Павлика: "почала кричати, що я помру»

Також Politeka писала, що прогулянка дружини Павлика з новонародженим сином Закінчилася неприємністю: "болить страшно...»