Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка тиждень тому стала мамою, показала свідоцтво про народження малюка, спантеличивши публіку
27-річна дівчина поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Дитина з'явилася на світ 15 червня 2021 року в приватному пологовому будинку під Києвом.
Віктор Павлік з дружиною забрали свідоцтво про народження сина в РАГСі, в якому таємно одружилися 10 червня минулого року.
Згідно з документом, сина звуть:"Павлик Михайло Вікторович".
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Цікаво, що сам артист на своїх сторінках у соціальних мережах (Facebook та Instagram) українською мовою пише своє прізвище через "і" – "Павлік". Також вказано і на концертних афішах.
Старший син Павлика від першого шлюбу Олександр також у соціальних мережах пише своє прізвище через українську літеру "i".
15 червня в пості, присвяченому народженню сина, Віктор Павлик писав, що народився "Михасик Павлик".
Відзначимо, дружина артиста після реєстрації шлюбу не стала міняти прізвище і залишилася Репяховой. Таке рішення раніше вона пояснила небажанням змінювати документи.
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