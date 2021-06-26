Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала миле фото з прогулянки в Києві в компанії дочки Кароліни

Як повідомляє Politeka.net, колишня українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка давно живе в США і є дружиною бізнесмена Ігоря Дубинського, показала у своєму мікроблозі в Instagram яскравий кадр з української столиці. Схоже, Зірка спорту повернулася до Києва і вирішила провести час з донькою від першого шлюбу Кароліною.

На новому знімку Лілія зображена разом з донькою-підлітком на одній з вулиць літнього міста. На прогулянку гімнастка вийшла в стильному синьому костюмі з білою блузкою, а Свій образ доповнила модною червоною сумкою. Поруч з мамою стоїть Кароліна, на ній легкий літній наряд, примітно, що дівчинка вже зростанням наздогнала матусю.

У підписі до фотографії Подкопаєва написала: "У житті немає нічого випадкового, все, що відбувається з нами, відбувається в потрібний час і в правильному місці". А користувачі тут же почали коментувати знімок: "Мої красуні", "Дві красуні", "Ви прекрасні!", "Чудово виглядаєте!", "Яка доросла дівчинка вже у нас", "Красуні", "Лілечка, як Каролінка виросла. Панночка".

Нагадаємо, Подкопаєва після повернення на батьківщину звернулася до українців: "Вітаю всіх любителів...".

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