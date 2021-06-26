Популярна українська артистка Джамала показала себе і розповіла про погоду

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою, яка підкорила не тільки серця вітчизняних слухачів, а й перемогла на Євробаченні. Красуня продовжує радувати своєю творчістю, а також веде соціальні мережі, де ділиться цікавими кадрами.

На фото Джамала була в штанях і кофтині, а знизу одягла топ. Красуня здалася разом з трьома подружками, вражаючи виглядом. А на відео красуня показала, як в сповільненій зйомці біжить, трясучи пишними формами.

"Жешув, ти такий жаркий. Але ми тримаємося і насолоджуємося кожним моментом

Попереду-Нічний саундчек, крутий фестиваль (Афіша в галереї - гортайте), класний лайнап і наша зустріч.

P. S. є ідеї, як остудити погодний запал?",- написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ой, на 2 фотографії стоїть 4 очманілі красуні. Так це від вашої краси сьогодні так гаряче?", "Красива і талановита співачка України","Джа, в Одесі не думаю що прохолодніше, тому готуйтеся".

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