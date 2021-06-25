Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як розслабляється у воді

Як пише Politeka.net, Сніжана є українською актрисою театру і кіно, а також розвиває свій блог в Instagram. Дівчина там ділиться особистим, а також показує цікавий образи.

Цього разу Бабкіна вирішила показати, як релаксує у воді, перебуваючи на SUB-дошці. Дівчина сіла в позу лотоса, закривши очі від задоволення. На Сніжані був чорний закритий купальник, який ідеальною підкреслив фігуру.

"Хочеш отримати заряд енергії і відчути позитивні зміни в собі вже в найближчі дні?

Хочеш очиститися від негативу сучасного світу і почати заново знайомитися з собою?

Першим помічником в цьому є саме Медитація!",- написала Сніжана.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка красива", "неймовірна дівчина".

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