Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як розслабляється у воді
Як пише Politeka.net, Сніжана є українською актрисою театру і кіно, а також розвиває свій блог в Instagram. Дівчина там ділиться особистим, а також показує цікавий образи.
Цього разу Бабкіна вирішила показати, як релаксує у воді, перебуваючи на SUB-дошці. Дівчина сіла в позу лотоса, закривши очі від задоволення. На Сніжані був чорний закритий купальник, який ідеальною підкреслив фігуру.
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Першим помічником в цьому є саме Медитація!",- написала Сніжана.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка красива", "неймовірна дівчина".
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