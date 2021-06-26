Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала яскраві кадри з нової фотосесії на прогулянці з собакою

Як повідомляє Politeka.net, внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко в свої 20 років вже популярна модель і блогерка. Дівчина обожнює яскраві фотосесії, результатами яких часто ділиться з шанувальниками в соцмережі Instagram.

Так, цього разу спокуслива красуня виклала у своєму мікроблозі спекотні кадри з прогулянки літнім містом разом з милим песиком. Перед камерою Соня з'явилася в стильних світлих штанях і коротенькому білому топі, під яким немає білизни, цей наряд красиво підкреслив фігуру юної красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Євдокименко написала: "У кожного з нас те чи інше місто формує різне сприйняття. При цьому для кожного - особливе. Поділіться, яке місто справило на вас найбільш яскраві враження?". Користувачі тут же почали засипати дівчину компліментами: "Красуня Сонечка з красенем Джиммім!", "Красива! Будь щасливою!", "Дай Боже щастя, красуня", "Красива! На 3 фото дуже схожа на Софію Михайлівну!", "Соня! Ви прекрасні!".

Нагадаємо, Внучка Софії Ротару вразила розміром декольте в Білій мінісукні: "Миленька така...".

Як повідомляла Politeka, Онуки Софії Ротару "підірвали" танцпол на київському фестивалі, кадри вже в мережі: "Наживо ще крутіше".