Відомий український телеведучий Юрій Горбунов разом з дружиною Катею Осадчою потрапив у ураган
Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов і Катя Осадча офіційно оформили свої стосунки кілька років тому. Вже цього року Катя зізналася, що в цікавому становищі. І ось Юрій вирішив показати, як стихія їх застала в літаку.
На відео, яке Горбунов показав в Instagram, Юрій був разом з Катею в літаку. Юрій розповів, що зараз страшний ураган, тому літак дуже сильно хитає.
"Ось вона, стихія !! І нічого не поробиш !! Львівське літо рулить! Літак реально хитає! І все це почалося через хвилину після нашої посадки, яка була теж не простий! Літак кидало як метелика !! Пілотові-браво", - написав Горбунов.
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Потап поставив смайлики підтримки під роликом.
Фанати подивилися ролик більше 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Нам би в Київ дощику",, "Слава богу", "я теж так летіла, таким пілотам, дійсно, браво", "це з Чехиии погодка прийшла".
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