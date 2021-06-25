Солістка українського гурту "Go_A" Катерина Павленко, яка стала популярною після тріумфального виступу на пісенному конкурсі "Євробачення", похвалилася стрункою фігурою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, зроблене в Шевченківському гаю. Катерина сиділа біля будиночка в українському стилі. На ній красувалися коротенькі шортики, які підкреслили її стрункі ніжки. Павленко заглядала у вікно, тому обличчя в кадр не потрапило.

"Придумайте підпис", - коротко відреагувала дівчина під фото.

У коментарях зірці "Євробачення" залишили масу приємних слів. Крім цього, шанувальники стали придумувати підпис до знімка.

"Я, коли не вистачило грошей на концерт", «у пошуках Даміано», «Добрий вечір, а колядувати можна?", "Шевченко виходь, будемо шуму в гаю заплітати", "Думає, де випити ще третю каву", "Де ви, мої італійці?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Павленко приголомшила подробицями про життя до "Євробачення": "Частину легких треба видалити".

Як повідомляла Politeka, Катерина Павленко з'явилася в обнімку з переможницею "Євробачення" Джамалою:"Жінки, ви прекрасні".

Також Politeka писала, що рідна людина виставила Катерину Павленко з мамою за двері, подробиці:"Вимітайтеся звідси".