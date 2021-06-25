Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте розтанула в обіймах Максима Галкіна

Як повідомляє Politeka.net, 50-річна Орбакайте стала однією із зіркових гостей на ювілеї 45-річного Максима Галкіна, який є чоловіком її матері, примадонни російської естради Алли Пугачової. На фото зі свята Христина позувала в обіймах коміка. Вона ніжно посміхалася і виглядала щасливою. Фотографам вдалося підловити дуже вдалий кадр.

"Пролетів тиждень з Дня народження @maxgalkinru. Але заряд позитиву емоцій як і раніше в моїй душі! Спасибі, дорогий, за прекрасне свято», - відзначила Христина.

У коментарях зіркам залишили масу приємних слів.

"Красені мої, улюблені! Яка атмосферна фотографія! Шикарні", "Дуже сподіваємося, що ви сьогодні виступите на Жарі в короткій сукні», "Христина, яка ж ти чудова. Обожнюю", "Максим зробив всіх щасливими. Алла молодець, зробила правильний вибір", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 50-річна Крістіна Орбакайте в стильному комбінезоні розцвіла перед камерами:"модниця".

Як повідомляла Politeka, Крістіна Орбакайте спантеличила мережу, примірявши одяг не по сезону: "начебто літо, не жарко?".

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