Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", розповіла про новий етап у своєму житті

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ксенія опублікувала фото з дівчатами, розповівши про свій новий проект.

"Весь минулий рік я займалася тим, що працювала над собою: це була робота з коучем, щоденні медитації і щомиті спостереження за собою, за думками і звичними лініями поведінки. Моє життя почало змінюватися, почала змінюватися я сама. Це було настільки приголомшливо, що мені хотілося поділитися цим з кожним",-зазначила Мішина, розповівши про курс "Самореалізація і гроші по-жіночому", який вона провела спільно з коучем Лерою Ольховською.

Мішина зізналася, що їй трохи сумно від того, що такий неймовірний період в її житті закінчується.

В коментарях зірку підтримали.

"Удачі вам в нових починаннях", «Супер круто», "як приємно дивитися на таких щасливих людей", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина розбурхала першими кадрами хорватського серіалу, в якому знялася: "це було так...".

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