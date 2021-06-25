Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак насмішив мережу, показавши різницю між своїм реальним виглядом і фотографіями в мережі

Як повідомляє Politeka.net, Рибак зобразив мініатюру, яка змусила фанатів сміятися. Дівчина Рибака зняла телефон з його гарячим фото з Інстаграма, після чого перевела кадр на нього. Хлопець в цей час пив пиво і, в цілому, виглядав не дуже спокусливо. У нього було мокре волосся і вельми розслаблений вигляд. А ось на фото він виглядав як красень з обкладинки.

"Це неробоча сторона просто! У кожного ж вона є?",- пожартував під постом гуморист.

У коментарях шанувальники залишили безліч позитивних відгуків на відео.

"Ну на другому кадрі краще будеш)", «ми всі на фотках, здаємося трохи красивіше, ніж є насправді», «закрили тренд», «з пивком краще», «ось це насмішив, ще й сміх заразливий такий», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Рибак показав дівчину, з якою живе після "Холостячки": "я б ніколи не дала вам 28".

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