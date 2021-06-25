Український музикант Сергій Бабкін показав, в якій відмінній фізичній формі знаходиться
Як повідомляє Politeka.net, сімейство Бабкіних взяло участь у зйомках передачі «Світське життя». Катя Осадча приїхала до зірок у Туреччину, де взяла у них інтерв'ю. На фото все сімейство позувало в купальниках. Особливу увагу привернув сталевий прес музиканта.
«Бабкини в Туреччині! "Світське життя" відвідало сім'ю зіркового музиканта на відпочинку! Море, пляж, бар. Видовищні зйомки, Відверті питання і приголомшливі відповіді! А ще-світський дебют найменшого з Бабкіних", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях думка з приводу зоряної сім'ї розділилася. Одні стали хвалити пару, а інші залишати негативні відгуки.
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"Сергій схожий на Робінзона", "Побільше таких би", «а це має значення? Всім все одно де ви і де Бабкін», «після його зізнань ця сімейна пара викликає тільки моторошну огиду», «та кому вони цікаві», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що дружина Сергія Бабкіна після зрад чоловіка зворушила зверненням до українок: "навіть не здумай!".
Як повідомляла Politeka, Бабкін, який переніс операцію, вставив в очі дещо незвичайне: Осадча не пройшла повз.
Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна після зрад чоловіка розповіла, що їй довелося пережити: "я особисто пройшла...".